"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко

"Результаты постпраймериз вы узнаете после следующего этапа съезда партии - в июле".

Партия "Слуга народа" исключила из своего избирательного списка №73 - 25-летнюю Ирину Панченко.

Об этом сообщила пресс-служба партии в Фейсбуке.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже произошли. После дополнительной проверки, Панченко Ирина Сергеевна, №73, выбыла из 100 претендентов в избирательный список. Результаты постпраймериз вы узнаете после следующего этапа съезда партии в июле", - говорится в сообщении.

Согласно информации в СМИ , Ирина Панченко - 25-летняя дочь бизнесмена Сергея Панченко, который родом из Кировоградской области. Она окончила юридический факультет КНУ им Шевченко. С 2000 года - живет в Киеве и ведет активную светскую жизнь, за что ее назвали "киевской тусовщицей".

Напомним, ранее два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования. Это бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак (№33) и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт (№81).

На выборы партию под первым номером поведет политтехнолог Дмитрий Разумков. Исходя из нынешнего рейтинга "Слуги народа", она может рассчитывать получить около 130 мест в парламенте по многомандатному округу.