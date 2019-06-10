Анастасия Приходько решила идти на выборы от "Батькивщины" по мажоритарке
В каком именно округе она будет баллотироваться, певица пока не сообщила.
Украинская певица Анастасия Приходько решила участвовать в парламентских выборах как кандидат от партии "Батькивщина".
Об этом она сообщила в своем видеообращении в Фейсбуке.
"Дорогие друзья, мне очень приятно, что я могу снова обратиться к вам. Сегодня был съезд партии "Батькивщина", где мы смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя немного другой путь - я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент", - сказала Приходько.
В каком именно округе она будет баллотироваться, певица не сообщила, но пообещала рассказать об этом после регистрации.
Напомним, осенью прошлого года Приходько сообщила о завершении сценической карьеры и заявила, что идет в политику.
В понедельник, 10 июня, "Батькивщина" провела съезд, на котором представила первую пятерку своего списка.
В 2014 году за "Батькивщину" проголосовали 5,68% избирателей. Она заняла шестое место и получила 17 мандатов в Верховной Раде (не считая мажоритарщиков). По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг "Батькивщины" находится на уровне около 7%.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.06.2019 21:08
10.06.2019 21:10