Евросоюз намерен продлить санкции против РоSSии

"Мы будем требовать от РоSSии уважать Минские договоренности и выполнять их".

Евросоюз намерен продлить санкции против РоSSии
Фото: 24tv.ua

Европейский Союз твердо намерен продлить экономические санкции в отношении РоSSийской Федерации из-за ее агрессии против Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Педро Серрано во время форума по вопросам безопасности в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Европейский Союз твердо настроен на поддержку территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину в политическом и экономическом плане, в том числе поддерживаем путем санкций (против РоSSии – ред.), и мы продолжим это делать", - отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что такая политическая линия Евросоюза будет сохраняться.

"Мы будем требовать от РоSSии уважать Минские договоренности и выполнять их. Это постоянная политика Европейского Союза", - подчеркнул Серрано.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что постпреды Евросоюза согласовали продление роSSийских санкций еще на год. Санкции будут действовать до 23 июня 2020 года.

Напомним, санкционная политика ЕС в отношении РоSSии включает три независимых блока: визовые ограничения против роSSийских граждан, экономические секторальные санкции против ряда роSSийских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года после аннексии Крыма и введения роSSийской армии на Донбасс.


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