ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты

На выборы пошли три нардепа и экс-мэр Ирпеня.

ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия 31 мая зарегистрировала девять кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Среди новых кандидатов оказались три народных депутата: Вадим Кривохатько (округ №82 в Запорожской области), Леонид Климов (округ №137 в Одесской области) и Александр Супруненко (округ №216 в Киеве). Все они были избраны в Верховную Раду VIII созыва на этих округах.

Также кандидатом в президенты зарегистрирован бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк (округ №95 в Киевской области) и ряд других лиц.

Всего по состоянию на конец мая ЦИК зарегистрировала десятерых кандидатов в президенты.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.


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