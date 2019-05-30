"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд

Ринат Ахметов от переговоров самоустранился.

"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Фото: Михаил Маркив

Партия "Оппозиционный блок", расколовшаяся осенью прошлого года, рассматривает возможность воссоединения перед парламентскими выборами и намерена провести съезд 5 июня. Об этом LB.uа стало известно из собственных источников.

Напомним, ранее о вероятном воссоединении бывших однопартийцев в материале «Время больших ожиданий» писала шеф-редактор LB.uа Соня Кошкина. По ее словам, ключевое участие в этом процессе принимают три человека - Сергей Левочкин, Вадим Рабинович и Вадим Новинский.

При этом сам Новинский, как и лидеры «ахметовского» крыла "ОБ", в частности, Борис Колесников, будут баллотироваться в Раду, скорее всего, по округам в Константиновке и Мариуполе соответственно. Остальные пойдут в списке, включая Виктора Медведчука, пишет Соня Кошкина. При этом бизнесмен Ринат Ахметов от процесса переговоров "самоустранился".

"Окончательно решение ещё не принято, но вероятность более, чем высокая. У каждой из сторон будет своя квота в списке. И идея такая, что одни не смогут повлиять на выбор других и наоборот. Никакого права вето и тому подобного", - пишет шеф-редактор LB.ua со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"Главный мотив воссоединения - социология. В каждом регионе люди требуют, чтобы мы снова сошлись. К тому же, это позволит собрать самую крупную оппозиционную фракцию в Раде. Ну и, да, если мы объединимся, «Возрождение» почти наверняка не пройдёт», - приводит цитату собеседника Соня Кошкина.

Напомним, "Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на обломках ПР как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У "Оппоблока", получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представлял "ахметовское" крыло, второй – "фирташевское". В ноябре 2018 году так называемая "группа Бойко-Левочкина" откололась от ОБ, договорившись о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", фактически лидером которой является Виктор Медведчук.


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