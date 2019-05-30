Суд арестовал имущество экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Решения были вынесены 21 и 22 мая.

?Суд арестовал имущество экс-командующего Нацгвардией Аллерова
Юрий Аллеров
Фото: Lb.ua

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, которого подозревают в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.

Об этом "Українським Новинам" сообщила спикер суда Яна Квитченко.

По ее словам, решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.

"Суд удовлетворил ходатайства прокуроров", - сказала она.

Квитченко не уточниила, какое именно имущество Аллерова арестовано, ссылаясь на то, что это закрытая информация.

Источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что суд арестовал автомобили Аллерова и его семьи, а также недвижимость - квартиры.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской. Разница в цене составила более 81 млн гривен.

21 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него 4,8 млн гривен залога.

По делу Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук з залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороде - за 2 миллиона грн. САП обжаловала залог Майбороды и согласилась с решением по Аллерову.


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