Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко, - "Украинская правда"

Они могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы "Европейская солидарность".

Партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Эту информацию также подтвердили LB.ua в партии Порошенко.

"Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился", - рассказал "УП" собеседник, близкий к лидеру УДАРа Виталию Кличко, но который не входит в политсилу.

Во фракции "Народный фронт" также утверждают, что Парубий может присоединиться к "Европейской солидарности".

Корреспондент "УП" напрямую спросил Кличко и Парубия о совместном походе его партии в составе партии Порошенко, однако мэр и спикер проигнорировали вопрос.

По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы. "Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается", - рассказал собеседник из окружения Порошенко.

Напомним, партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решила сменить название на "Европейская солидарность". Съезд политсилы назначен на 31 мая.