Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко, - "Украинская правда"

Они могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы "Европейская солидарность".

Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко, - "Украинская правда"
Фото: klichko.org

Партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Эту информацию также подтвердили LB.ua в партии Порошенко.

"Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился", - рассказал "УП" собеседник, близкий к лидеру УДАРа Виталию Кличко, но который не входит в политсилу.

Во фракции "Народный фронт" также утверждают, что Парубий может присоединиться к "Европейской солидарности".

Корреспондент "УП" напрямую спросил Кличко и Парубия о совместном походе его партии в составе партии Порошенко, однако мэр и спикер проигнорировали вопрос.

По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы. "Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается", - рассказал собеседник из окружения Порошенко.

Напомним, партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решила сменить название на "Европейская солидарность". Съезд политсилы назначен на 31 мая.

На съезде Порошенко может официально возглавить партию. Сейчас лидером "БПП "Солидарность" формально является мэр Киева Виталий Кличко, но фактически у партии нет лидера. Кличко возглавил ее в августе 2015 года в ущерб собственной политсиле "УДАР". Весной 2016 года Кличко заявил о намерении оставить партийный пост из-за нового закона о государственной службе. Чиновникам категории "А", к которым относится Кличко, теперь запрещено совмещать работу в исполнительной власти с членством в партиях.


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