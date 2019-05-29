Лещенко пойдет на выборы от "Слуги народа"

Если партия его примет.

Лещенко пойдет на выборы от "Слуги народа"
Фото: BERLIN-VISUAL.com

Внефракционный нардеп Сергей Лещенко планирует баллотироваться в качестве кандидата от партии "Слуга народа", если она будет принимать действующих или бывших депутатов. Об этом рассказал Лещенко в одном из эфиров "Громадського".

"На сегодня в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов, не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся", — отметил Лещенко.

Свое решение депутат объяснил тем, что ему импонирует Зеленский своей идеологией и мировоззрением. Нардеп назвал его симпатичным человеком и отметил, что понимает о чем он.

Депутат подчеркнул, что несмотря на его желание быть в партии, он осознает собственную "токсичность" из-за заявления личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о "врагах в окружении Зеленского", в том числе самого Лещенко.

Если все же "Слуга народа" откажется принять Лещенко, он заявил, что будет баллотироваться на одном из киевских мажоритарных округов.

Напомним, 27 мая партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков. Главой избирательного штаба назначен Александр Корниенко. Он рассказал, что кандидатов в нардепы от партии будут искать среди 600 тысяч волонтёров, которые регистрировались перед президентскими выборами на сайте Владимира Зеленского.

Партия будет поддерживать все инициативы, с которыми шёл на выборы Владимир Зеленский. Он и будет утверждать программу партии.


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