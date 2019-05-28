Вакарчук исключил объединение с партией Гройсмана

"Кое-кто пытается нас без нас женить".

?Вакарчук исключил объединение с партией Гройсмана
Фото: Ірена Скуратовська

Певец Святослав Вакарчук, создавший перед выборами политическую партию "Голос", заявил, что она не будет объединяться с "Украинской стратегией" Владимира Гройсмана.

Об этом он сообщил в видеообращении, комментируя заявление министра Кабинета министров Александра Саенко о том, что "Украинская стратегия" не исключает объединения с "Голосом".

"Кое-кто пытается нас без нас женить. Так вот, чтобы расставить все точки над і официально заявляю: партия Голос не собирается объединяться на выборах с ни с какими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что "Голос" готов объединяться с людьми, которые разделяют его принципы и программу.

"Второе: скоро будет съезд партии Голос. На нем не будет в повестке дня пункта об объединении с политическими силами", - подчеркнул певец.

Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK

— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 28, 2019

Напомним, 21 мая Министерство юстиции зарегистрировало партию "Голос", с которой Вакарчук собирается идти на выборы Верховной Рады. Она создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.

Выборы в Верховную Раду состоятся в конце июля, а не в октябре, как раньше планировалось. Новый президент Владимир Зеленский решил досрочно распустить парламент из-за отсутствия коалиции с 2016 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"
"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы
Вакарчук: Выносить вопрос национальной безопасности на референдум - опасно и безответственноВакарчук: Выносить вопрос национальной безопасности на референдум - опасно и безответственно
Зеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о КононенкоЗеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о Кононенко
Минюст зарегистрировал партию ВакарчукаМинюст зарегистрировал партию Вакарчука
Вакарчук пообещал, что в списке его партии действующих нардепов не будетВакарчук пообещал, что в списке его партии действующих нардепов не будет
Вакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборахВакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах
"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду
Епифаний назвал объединение ПЦУ с УГКЦ "теоретически возможным"Епифаний назвал объединение ПЦУ с УГКЦ "теоретически возможным"
Вакарчук опроверг слухи о том, что он может стать первым номером списка БППВакарчук опроверг слухи о том, что он может стать первым номером списка БПП
Последние новости
Подгружаем последние новости