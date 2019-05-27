Граждане Румынии на референдуме проголосовали за последовательное наказание коррупционеров

Граждане Румынии на референдуме 26 мая проголосовали за последовательное наказание коррумпированных чиновников.

Кроме того, избиратели высказались за то, чтобы правительство не могло менять законы в пользу подозреваемых в коррупции чиновников.

Об этом сообщила в понедельник, 27 мая, Центральная избирательная комиссия Румынии. передает DW.

Участники голосования могли дать ответ на вопрос, выступают ли они за запрет помилования и амнистии за коррупционные преступления. Вторым вынесенным на референдум вопросом было то, поддерживают ли они запрет изменений судебного законодательства по ускоренной процедуре путем экстренных распоряжений правительства, то есть в обход парламента, а также должны ли быть расширены возможности подавать конституционные жалобы.

На оба вопроса 6,3 миллиона румынских избирателей ответили "да". Еще около миллиона высказались против.

Румынский президент Клаус Йоганис, который был инициатором плебисцита, приветствовал результаты народного волеизъявления. Впрочем результаты референдума не имеют юридической обязывающей силы.

Со стороны Брюсселя в адрес Бухареста неоднократно звучала критика за попытки смягчить антикоррупционное законодательство, например, путем практики экстренных распоряжений правительства. Соответствующие распоряжения вступают в силу немедленно.