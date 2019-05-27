Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье в связи с паводками

Цель поездки - ликвидация последствий наводнения.

Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье в связи с паводками

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 27 мая посетит пострадавшую от паводков Закарпатскую область.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Цель поездки - ликвидация последствий наводнения на Закарпатье, помощь пострадавшим", - сообщили в пресс-службе президента.

Как сообщалось, 20-23 мая вследствие интенсивных осадков в Ивано-Франковской области в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах. По состоянию на утро 26 мая подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными подтопленными 22 двора в г.Калуш и с.Перевозец Калушского района, с.Топоровцы Городенковского района и с.Пнив Надворнянского района.

В Закарпатской области за тот же период в зону подтопления попали 114 жилых дома, 574 подвальных помещения, 610 домохозяйств, 1 тыс . 988 га сельскохозяйственных угодий, 170 га пастбищ. Остаются подтопленными 79 подвальных помещения жилых домов, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

24 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В настоящее время уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает.


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