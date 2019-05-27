Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него

Президент заявил, что критики не боится.

Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Зеленский объявил о запуске онлайн-проекта "Лифт"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский попросил Министерство внутренних дел не применять меры против мирных политических протестов.

Об этом говорится в фейсбуке Зеленского в ответ на инцидент в Ровно, где двух молодых людей с плакатами за импичмент забрали в отделение полиции.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Девушка - 16-летняя Дарья Коцюруба - в интервью UA:Ровно рассказала, что она вышла на протест из-за назначения Зеленским на государственные должности "кварталовцев" и подлежащих люстрации лиц.

Подобный случай произошел в Киеве в начале апреля. Тогда на Майдане Независимости в центре столицы с применением силы задержали активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Шевченковский районный суд Киева через несколько дней полностью оправдал Овчаренко и закрыл административное производство из-за отсутствия состава правонарушения.


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