Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Президент заявил, что критики не боится.
Президент Владимир Зеленский попросил Министерство внутренних дел не применять меры против мирных политических протестов.
Об этом говорится в фейсбуке Зеленского в ответ на инцидент в Ровно, где двух молодых людей с плакатами за импичмент забрали в отделение полиции.
"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - говорится в заявлении.
Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Девушка - 16-летняя Дарья Коцюруба - в интервью UA:Ровно рассказала, что она вышла на протест из-за назначения Зеленским на государственные должности "кварталовцев" и подлежащих люстрации лиц.
Подобный случай произошел в Киеве в начале апреля. Тогда на Майдане Независимости в центре столицы с применением силы задержали активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Шевченковский районный суд Киева через несколько дней полностью оправдал Овчаренко и закрыл административное производство из-за отсутствия состава правонарушения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.