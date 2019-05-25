В Одессе сожгли роSSийский флаг на пикете против концерта роSSийской певицы
Активистов возмутило, почему Елене Темниковой не запретили въезд в Украину.
В Одессе вечером 24 мая возле ночного клуба «Ибица» активисты провели митинг против запланированного выступления роSSийской певицы Елены Темниковой, на котором сожгли роSSийский флаг. Об этом пишет местное издание Думская.
По словам участников митинга, их возмутило то, что Темниковая называет себя фанаткой Путина, и ранее несколько раз незаконно посещала оккупированный Крым, но ей почему-то не запретили въезд в Украину.
Активисты во время митинга сожгли роSSийский флаг и расклеили антипутинские листовки.
По информации издания, концерт Темниковой после полуночи все-таки состоялся после того, как активисты разошлись.
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Политика
25.05.2019 11:39