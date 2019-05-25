В Одессе сожгли роSSийский флаг на пикете против концерта роSSийской певицы

Активистов возмутило, почему Елене Темниковой не запретили въезд в Украину.

В Одессе вечером 24 мая возле ночного клуба «Ибица» активисты провели митинг против запланированного выступления роSSийской певицы Елены Темниковой, на котором сожгли роSSийский флаг. Об этом пишет местное издание Думская.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

По словам участников митинга, их возмутило то, что Темниковая называет себя фанаткой Путина, и ранее несколько раз незаконно посещала оккупированный Крым, но ей почему-то не запретили въезд в Украину.

Активисты во время митинга сожгли роSSийский флаг и расклеили антипутинские листовки.

По информации издания, концерт Темниковой после полуночи все-таки состоялся после того, как активисты разошлись.

Фото: dumskaya.net


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