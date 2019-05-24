В Ивано-Франковске открыли памятник Шухевичу

Мэр города назвал это предостережением врагам Украины.

В Ивано-Франковске открыли памятник командующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Его установили на улице Шухевича возле школы-гимназии №2, сообщил мэр города Руслан Марцинкив в фейсбуке.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Авторы монумента - Игорь Семак и Евгений Шатирко.

"Роман Шухевич в Ивано-Франковске не нуждается в лишних представлениях. Тем более странно, что до этого в нашем городе не было достойного памятника ему. До сегодня... Этот монумент - предостережение врагам и знак для всей Украины, что нация помнит своих героев", - написал он.

Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.

22 января 2010 года президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.


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