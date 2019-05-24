На Книжном Арсенале Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих"

Президент воспринял такой подарок с юмором.

Вчара, 23 мая Владимир Зеленский посетил Книжный Арсенал, где ему подарили книгу "Политика для начинающих" от издательства "Книголав". Об этом сообщило издательство у себя на Facebook.

Такой забавный подарок президент воспринял с юмором.

Книга "Политика для начинающих" была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для подростков и простым языком объясняет о политических системах, идеологиях, правлении в стране, и т.д.

Напомним, 22 мая на открытии фестиваля "Книжный Арсенал" назвали победителей конкурса "Лучший книжный дизайн". В, частности в номинации за лучшую текстовую книгу, победу одержала серия "Антология украинской кинокритики", изданная в "Национальном Центре Александра Довженко".


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