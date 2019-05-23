??Коломойский рассказал, что консультирует "партию мэров" Кернеса и Труханова

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он консультирует новый политический проект, который создается для похода на выборы в парламент.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Коломойский рассказал, что по прилету в Украину встречается с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров ... Вы же понимаете, что после президентских выборов должен состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные?" Возрождение "было на президентских выборах, вступило благородно до 1%", - рассказал Коломойский.

По его словам, в проект войдут партия "Возрождение", часть "Воля народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". На вопрос, его участие в этом проекте, Коломойский ответил: "Консультативная, конечно".

Фукс, по словам Коломойского, ближайший друг Кернеса, поэтому он в этом проекте.

"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительный. И в "Возрождении" много мажоритарщиков по Харькову. И в Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", - сказал бизнесмен.

Коломойский также отметил, что сейчас для кампании "нужно меньше денег чем раньше".

"Вы поймите, пример последней кампании Зеленского, думаю, вы в курсе дела.. Он показал, что это низкобюджетная кампания. Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на рекламную кампанию - на телевидение, наружную рекламу", - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, 20 мая стало известно, что мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.

Ранее Коломойский также говорил, что готов консультировать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.