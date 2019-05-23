В Евросоюзе начались парламентские выборы
Сегодня голосуют в Великобритании и Нидерландах.
В странах Евросоюза сегодня, 23 мая, начались выборы в Европейский парламент. Сегодня голосование пройдет в Великобритании и Нидерландах, сообщает пресс-служба Европарламента.
В пятницу, 24 мая, голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право голоса.
Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая РоSSию.
Напомним, глава Евросовета Дональд Туск анонсировал созыв экстренного саммита ЕС сразу после выборов в Европарламент.
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