Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

Министерство юстиции 21 мая зарегистрировало партию "Голос", с которой певец Святослав Вакарчук собирается идти на выборы Верховной Рады.

Об этом говорится в фейсбуке партии.

Партия Вакарчука создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию «Голос» и идем на выборы", - объяснила она.

Фото: facebook.com/GolosZmin

Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся в конце июля, а не в октябре, как раньше планировалось. Новый президент Владимир Зеленский решил досрочно распустить парламент из-за отсутствия коалиции с 2016 года.