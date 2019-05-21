Зеленский призвал США усиливать санкции против РоSSии

Президент Владимир Зеленский принял представителей Администрации Соединенных Штатов Америки и Конгресса США , которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.

Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ, сообщает на сайте президента.

Фото: president.gov.ua

« США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии РоSSии. Самостоятельно преодолеть роSSийскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ », - сказал президент.

Также он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

Фото: president.gov.ua

Кроме того, Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Глава государства также подчеркнул важность реализации сотрудничества в энергетической сфере и в сфере безопасности.

Министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США , принявшие участие в двусторонней встрече с Зеленским, подтвердили стремление США к сотрудничеству с ним и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Поздравляем Президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США ", - говорится в сообщении посольства в твиттере .