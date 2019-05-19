В городах Украины прошла акция "Совок не пройдет" против инициатив мэра Харькова

Активисты выступили против переименования станции метро и проспекта Григоренко в честь советского маршала Жукова.

В Киеве прошла акция "Совок не пройдет" против инициатив мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Активисты выступили против переименования харьковской станции метро "Дворец спорта" и проспекта Петра Григоренко именем советского маршала Георгия Жукова, а также против сноса волонтерской палатки для сбора помощи украинским воинам с проспекта Свободы в Харькове. Такие инициативы харьковского горсовета и городского головы Геннадия Кернеса активисты считают угрозой декоммунизации Украины.

Участники акции устроили символическое открытие человеком в маске Кернеса памятника совку.

Организаторы акции сообщили, что подобное мероприятие планируют провести также в Харькове, Сумах, Днепре, Житомире и Львове.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой убрать палатку для сбора помощи украинской армии. На следующий день она набрала необходимое количество голосов.

После протестов мэрия предложила перенести палатку с проспекта Свободы на площадь Защитников Украины. 17 мая суд отклонил иск горсовета о сносе волонтерской палатки. Поскольку адвокаты не смогли доказать, что она угрожает нацбезопасности.

Палатка "Все для перемоги" была установлена в Харькове на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.