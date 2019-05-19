Портнов вернулся в Украину
Бывший "регионал" покинул страну после Революции достоинства.
Бывший заместитель Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав фото возле аэропорта в Киеве.
"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал Портнов в telegram.
Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.
После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.
В команде Владимира Зеленского официально отрицают причастность Портнова к ней. Однако, по данным LB.ua нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.
На прошлой недели 16 мая в Украину вернулся бизнесмен Игорь Коломойский. Он проживал в Израиле с сентября 2018 года.
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Политика
19.05.2019 11:00