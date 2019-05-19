На Донбассе произошло 18 обстрелов, четверо бойцов ВСУ ранены

За последние сутки боевики увеличили огневую активность.

На Донбассе произошло 18 обстрелов, четверо бойцов ВСУ ранены
Фото: Макс Левин

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, 18 мая, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Марьинка и Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз вблизи населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Пивденное и Станица Луганская.

Вследствие обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В штабе отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 мая двух оккупантов было уничтожено, еще трех - ранено.

С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за эти сутки нет.

Напомним, в пятницу, 17 мая, боевики совершили семь обстрелов.


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