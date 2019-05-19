Порошенко присвоил высший дипломатический ранг нардепам Арьеву и Герасимову

Президент Петр Порошенко присвоил высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла депутатам Верховной Рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Об этом говорится в указе №275/2019 от 18 мая.

Этот ранг соответствует первому рангу государственного служащего. Такой же ранг имеет, например, генерал армии.

Арьев является главой комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, а Герасимов возглавляет постоянную делегацию Верховной Рады в ПА ОБСЕ .

И Арьев, и Герасимов представляют фракцию Блока Петра Порошенко, причем Герасимов - ее председатель.

Порошенко также присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла заместителю министра иностранных дел Егору Божку, который еще недавно руководил Службой внешней разведки, и послу Украины в Греции Сергею Шутенко.