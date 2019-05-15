Посол США Йованович противодействовала политике Трампа, – Джулиани

Фамилии кандидатов, претендующих на пост нового посла, пока не называются.

Посол США Йованович противодействовала политике Трампа, – Джулиани
Рудольф Джулиани

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что посол США в Украине Мари Йованович противодействовала политике Трампа. Об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала "Интер" в США Дмитрию Анопченко, которое он разместил на своем Facebook.

"Да, частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол, которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против Президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников – мол, Президента Трампа ждет импичмент", - сказал Джулиани.

Он назвал действия Йованович противодействием политике Трампа: "И сейчас пришло время расследовать действия демократов – а каким образом они все это создали? И она была, что называется, "на той стороне". Были случаи предоставления недостоверной информации украинским властям. Такое противодействие политике президента Трампа!".

Джулиани также отметил, что пока не будет называть фамилий кандидатов, претендующих на пост нового посла. «Это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира», - сказал он.

Напомним, 25 марта Дональд Трамп младший, сын президента США, призвал снять посла США в Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес администрации.

6 мая стало известно, что посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.

Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в отношении Украины и заявил о его причастности к увольнению посла США в Украине Мари Йованович.


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