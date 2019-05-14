Экс-мэра Бухареста приговорили к 5 годам и 4 месяцам заключения за коррупцию

Рассмотрение уголовного дела длилось почти четыре года.

Экс-мэра Бухареста приговорили к 5 годам и 4 месяцам заключения за коррупцию
Фото: sorinoprescu.ro

Бывшего мэра столицы Румынии Сорина Опреску приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения за коррупцию.

Такой вердикт вынес суд Бухареста, сообщает Укринформ.

Согласно материалам уголовного дела, в 2013-2015 годах группа лиц, в которую входил и Сорин Опреску, создала в городской администрации Бухареста коррупционную схему для получения выгодных контрактов на выполнение определенных работ.

Столичные фирмы были обязаны около 30% прибыли выплачивать в виде взяток чиновникам городской администрации, в том числе работникам аппарата мэра. При этом 10% от общей суммы выплачивались лично градоначальнику.

Рассмотрение этого уголовного дела длилось почти четыре года.

Этот приговор не является окончательным, он может быть обжалован в установленном законом порядке.


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