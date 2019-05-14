Экс-мэра Бухареста приговорили к 5 годам и 4 месяцам заключения за коррупцию
Рассмотрение уголовного дела длилось почти четыре года.
Бывшего мэра столицы Румынии Сорина Опреску приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения за коррупцию.
Такой вердикт вынес суд Бухареста, сообщает Укринформ.
Согласно материалам уголовного дела, в 2013-2015 годах группа лиц, в которую входил и Сорин Опреску, создала в городской администрации Бухареста коррупционную схему для получения выгодных контрактов на выполнение определенных работ.
Столичные фирмы были обязаны около 30% прибыли выплачивать в виде взяток чиновникам городской администрации, в том числе работникам аппарата мэра. При этом 10% от общей суммы выплачивались лично градоначальнику.
Рассмотрение этого уголовного дела длилось почти четыре года.
Этот приговор не является окончательным, он может быть обжалован в установленном законом порядке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
14.05.2019 00:36