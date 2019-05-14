Климкин: паспортизация в ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только персональные санкции

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что паспортизация Россией жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей должна привести к системному ответу Евросоюза , а не закончиться формальными персональными санкциями.

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важно, что в ЕС понимают, что в этот раз какими-то формальными персональными санкциями уже ничего не должно закончиться. Если мы 10, 20, 50 людей поставим под санкции - это не ответ… Мы будем постепенно двигаться, чтобы сделать системный ответ. К сожалению, пока есть очень разные мысли о том, что мы должны двигаться к этому ответу, а не ограничиться формальными лозунгами и некоторыми санкциями", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что паспортизация жителей ОРДЛО - это угроза всему Евросоюзу .

Говоря о временных рамках подобного систематического ответа, Климкин отметил: "Какие-то вещи могут быть довольно быстро, для других нужно несколько месяцев".

Глава МИД также прокомментировал возможное возвращение делегации РоSSии в ПАСЕ .

"Если после того, как РоSSия начала выдачу паспортов, будет какой-то шаг навстречу в Совете Европы, не просто понимание того, что РоSSию нужно поставить в рамки в СЕ… тогда вся логика всего, что мы делали, рушится", - сказал Климкин.

Напомним, ранее главы МИД Чехии и Румынии заявили, что ЕС не планирует вводить дополнительные санкции против РФ за выдачу паспортов в ОРДЛО.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО. 27 апреля Путин тзаявил, что упрощенный порядок получения роSSийских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.