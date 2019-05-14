Климкин: паспортизация в ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только персональные санкции

Выдача роSSийских паспортов на оккупированном Донбассе - это угроза всему Евросоюзу.

Климкин: паспортизация в ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только персональные санкции
Фото: www.eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что паспортизация Россией жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей должна привести к системному ответу Евросоюза, а не закончиться формальными персональными санкциями.

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важно, что в ЕС понимают, что в этот раз какими-то формальными персональными санкциями уже ничего не должно закончиться. Если мы 10, 20, 50 людей поставим под санкции - это не ответ… Мы будем постепенно двигаться, чтобы сделать системный ответ. К сожалению, пока есть очень разные мысли о том, что мы должны двигаться к этому ответу, а не ограничиться формальными лозунгами и некоторыми санкциями", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что паспортизация жителей ОРДЛО - это угроза всему Евросоюзу.

Говоря о временных рамках подобного систематического ответа, Климкин отметил: "Какие-то вещи могут быть довольно быстро, для других нужно несколько месяцев".

Глава МИД также прокомментировал возможное возвращение делегации РоSSии в ПАСЕ.

"Если после того, как РоSSия начала выдачу паспортов, будет какой-то шаг навстречу в Совете Европы, не просто понимание того, что РоSSию нужно поставить в рамки в СЕ… тогда вся логика всего, что мы делали, рушится", - сказал Климкин.

Напомним, ранее главы МИД Чехии и Румынии заявили, что ЕС не планирует вводить дополнительные санкции против РФ за выдачу паспортов в ОРДЛО.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО. 27 апреля Путин тзаявил, что упрощенный порядок получения роSSийских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

10 мая президент Петр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина.


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