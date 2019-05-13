Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Ограждение необходимо для работ на тепломагистрали, но волонтеры опасаются сноса палатки.
В центре Харькова коммунальные службы обнесли ограждением территорию вокруг волонтерской палатки на площади Свободы. Об этом сообщает местное издание "Харьков Тудей".
По словам главы Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейские следят за тем, чтобы сохранить право харьковчан на протест. 12 мая он лично присутствовал на народном вече, которое проходило в центре города.
"Запретить этот протест может только суд. Предписанием коммунальных служб снести эту палатку невозможно. Это неправильно и это не будет допущено. Снести можно палатку, где продают пирожки или что-то подобное. Есть какие-то упреки, что она выглядит не очень хорошо. Я вам скажу, что война вообще выглядит очень неэстетично. Движению транспорта она не мешает. Ведётся круглосуточное видеонаблюдение, установлено четыре видеокамеры", - отметил Сокуренко.
С 9.00 сотрудники коммунальных служб устанавливают ограждение неподалеку от палатки. По их словам, они проводят плановые работы.
"Тепловая магистраль. Тут будет производиться замена оборудования, перекрытие," - сообщил заместитель начальника Шевченковского филиала "ХТС" Сергей Погожин. По его словам, к установке ограждения они приступили сегодня утром, но работы непосредственно вокруг палатки они выполнять не будут.
Активистов такой ответ не удовлетворил, в 10.00 они разобрали забор, чем заблокировали работу коммунальщиков.
Напомним, на прошлой неделе петиция к харьковскому мэру о сносе волонтерской палатки, установленной в 2014 году, набрала более 5 тыс. голосов. Против сноса выступили активисты, а вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что готова открыть в палатке свою общественную приемную.
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