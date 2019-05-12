У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала видеоролик о роспуске Верховной Рады.

Видео опубликовано на странице Команда Зеленского в Facebook.

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в посте.

В самом ролике показан опрос на улицах Киева , в ходе которого почти все респонденты говорят о необходимости роспуска парламента.

Видеоролик на русском языке записал один из соратников Зеленского, комедийный актер Руслан Ханумак. Представившись зрителям как "Русик", он, в частности, утверждает, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан, в которые входят сами депутаты и их родственники.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до инаугурации рано говорить о том, будет ли он распускать Верховную Раду или нет.

Зеленский рассчитывает на инаугурацию 19 мая. В таком случае у него будет больше недели на роспуск парламента. Крайний срок, по самому популярному мнению, заканчивается 27 мая. Впрочем, называются и другие даты. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, например, заявил, что возможность распустить Верховную Раду сохраняется до 14 июня.

10 мая Зеленский опубликовал видеообращение к Верховной Раде с требованием назначить инаугурацию на 19 мая. Избранный президент обвинил в затягивании не только депутатов, но и действующего президента, сравнив его с туристом, покидающим отель.