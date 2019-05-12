У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады

"Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание".

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала видеоролик о роспуске Верховной Рады.

Видео опубликовано на странице Команда Зеленского в Facebook.

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в посте.

В самом ролике показан опрос на улицах Киева, в ходе которого почти все респонденты говорят о необходимости роспуска парламента.

Видеоролик на русском языке записал один из соратников Зеленского, комедийный актер Руслан Ханумак. Представившись зрителям как "Русик", он, в частности, утверждает, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан, в которые входят сами депутаты и их родственники.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до инаугурации рано говорить о том, будет ли он распускать Верховную Раду или нет.

Зеленский рассчитывает на инаугурацию 19 мая. В таком случае у него будет больше недели на роспуск парламента. Крайний срок, по самому популярному мнению, заканчивается 27 мая. Впрочем, называются и другие даты. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, например, заявил, что возможность распустить Верховную Раду сохраняется до 14 июня.

10 мая Зеленский опубликовал видеообращение к Верховной Раде с требованием назначить инаугурацию на 19 мая. Избранный президент обвинил в затягивании не только депутатов, но и действующего президента, сравнив его с туристом, покидающим отель.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады, - судПарубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады, - суд
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 маяРада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая
Советники Зеленского пообщались с послами ЕС в БрюсселеСоветники Зеленского пообщались с послами ЕС в Брюсселе
Коломойский опроверг причастность Портнова к команде ЗеленскогоКоломойский опроверг причастность Портнова к команде Зеленского
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в КрымуЖена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
В аэропорту "Борисполь" транслировался видеоролик с Украиной без КрымаВ аэропорту "Борисполь" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма
Треть россиян считает победу Зеленского выгодной для РоSSииТреть россиян считает победу Зеленского выгодной для РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости