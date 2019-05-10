Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром

Бизнесмен положительно оценил работу руководителя "Нафтогаза".

Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев
Фото: Макс Левин

Бизнесмен Игорь Коломойский выступил за назначение главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева премьер-министром.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Коломойский также не исключил назначение на должность премьера министра внутренних дел Арсена Авакова, но считает Коболева более подходящей кандидатурой. Аваков, по его мнению, должен и дальше занимать должность главы МВД.

"Аваков? Давайте не строить бессмысленные статические конструкции. Может, ему вообще не нужно это премьерство, может, он останется дальше министром внутренних дел и будет гарантом стабильности. Для такого, как Зеленский, это важная опора. А премьером пусть будет Коболев. Потому что он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны. Важно саму концепцию развития написать. Ее у нас нет. Ее не было последних 15 лет", - сказал он.

Бизнесмен положительно оценил работу Коболева на должности руководителя "Нафтогаза" и считает низкими бонусы, которые были выписаны правлению компании после победы в Стокгольмском арбитраже над роSSийским "Газпромом".

"Вот эта история с премиями, в которой я считаю, что он абсолютно прав… Вообще он взял там какие-то копейки. Он спас для страны от 50 до 80 миллиардов долларов. То есть любая юридическая компания взяла бы даже если 1%, то это составило бы 600 миллионов долларов. Он взял двадцатку, потратил на премии для всего коллектива", - сказал Коломойский.

Напомним, новым главой Администрации Президента, по мнению Коломойского, может стать представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан.

Он также рассказал, что после выборов в Верховную Раду партия Зеленского "Слуга народа" не пойдет на коалицию с бывшими регионалами, но готова будет голосовать с депутатами Тимошенко, Ляшко и Гриценко.


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