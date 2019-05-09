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Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Причина неявки неизвестна. Фото: www.segodnya.ua Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Причины неявки неизвестны. Горбатюк добавил, что Генпрокуратура намерена повторно вызвать Порошенко на допрос. Напомним, накануне Генпрокуратура вызвала Порошенко на 7 мая для допроса по делам о преступлениях против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах.

LB.ua

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