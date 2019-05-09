Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Причина неявки неизвестна.

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Фото: www.segodnya.ua

Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Причины неявки неизвестны.

Горбатюк добавил, что Генпрокуратура намерена повторно вызвать Порошенко на допрос.

Напомним, накануне Генпрокуратура вызвала Порошенко на 7 мая для допроса по делам о преступлениях против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах.


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