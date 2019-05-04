ГБР провело обыски на Житомирской таможне

По подозрению в коррупции задержаны трое чиновников.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски на Житомирской областной таможне ГФС. По подозрению в коррупции задержаны трое чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Начальник таможенного поста "Житомир-центральный" по предварительному сговору с группой лиц, а именно совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически требовали и получали деньги от представителей предприятий, предоставляющих брокерские услуги", - говорится в сообщении.

По данным следствия, деньги таможенники требовали как за экспорт, так и импорт товаров, в результате чего получили 1650 долларов США , которые им передавали частями.

Вымогателей задержали во время получения одной из частей неправомерной выгоды в размере 400 долларов США .

Продолжаются следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды служебными лицами, совмещенном с вымоганием такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрания меры пресечения. Чиновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вчераГосбюро расследований впервые провело обыски совместно с НАБУ. Обыски прошли в ГУ ГФС во Львовской области.