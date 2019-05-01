Трампа не будут привлекать к ответственности на основании доклада Мюллера

Расследование не доказало нарушений со стороны президента США.

Трампа не будут привлекать к ответственности на основании доклада Мюллера
Фото: CNN.com

Генпрокурор США Уильям Барр 1 мая дал показания в Конгрессе США по поводу так называемого доклада Мюллера – расследования связей с Россией штаба и ближайшего окружения президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Настоящее время", среди прочего генпрокурор подчеркнул, что Трамп не будет преследоваться в уголовном порядке за препятствование правосудию в расследовании.

Барр отдельно подчеркнул, что знает Мюллера 30 лет и считает, что тот "дотошно и тщательно" провел свою работу. Однако он еще раз подчеркнул, что Мюллер в своем докладе "не представил доказательств того, что Трамп препятствовал расследованию". В связи с этим Барр заявил, что Трамп не будет преследоваться в уголовном порядке за препятствование правосудию.

"Государство не могло бы доказать в этом процессе на основании доклада Мюллера, что президент, например, предлагал одному из свидетелей лгать", - заметил он.

Напомним, двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией и не смогло прийти к выводу по поводу возможного препятствования правосудию со стороны президента.

В то же время доклад не ставит под сомнение то, что РоSSия и ее спецслужбы пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году как минимум двумя способами: путем хакерских атак и при помощи фабрики ботов Евгения Пригожина.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в ЮрьевкеПредставитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке
На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомленияНа выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления
Блок рекламы


Похожие новости
Нетаньяху собрался назвать в честь Трампа поселок на ГоланахНетаньяху собрался назвать в честь Трампа поселок на Голанах
Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к ЗеленскомуДжемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
Волкер передал Зеленскому поздравления от Трампа и поблагодарил ПорошенкоВолкер передал Зеленскому поздравления от Трампа и поблагодарил Порошенко
На судах против украинских моряков в РФ будут присутствовать представители стран ЕСНа судах против украинских моряков в РФ будут присутствовать представители стран ЕС
Авторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полицияАвторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полиция
Президент Южной Кореи призвал Трампа провести третий саммит США-КНДРПрезидент Южной Кореи призвал Трампа провести третий саммит США-КНДР
В США будут сотрудничать с любым президентом Украины, – ВолкерВ США будут сотрудничать с любым президентом Украины, – Волкер
На "Олимпийском" будут не теледебаты, а предвыборная агитация, – ЦИКНа "Олимпийском" будут не теледебаты, а предвыборная агитация, – ЦИК
В курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНРВ курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНР
Пропуска на пересечение линии разграничения будут бессрочными
Последние новости
Подгружаем последние новости