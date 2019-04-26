Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке

Тела троих горняков подняты на поверхность, судьба 14 человек остается неизвестной.

?Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке
Архивное фото
Фото: Макс Левин

Представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на Донбассе Павел Лисянский рассказал о подробностях взрыва на шахте "Схид-карбон" в Луганской области.

Об это он написал в Фейсбуке.

"Вчера, произошла трагедия на шахте "Схид-карбон" в Луганской области (оккупированная ее часть). На сегодняшний день, судьба 14 горняков неизвестна. Тела троих шахтёров подняты на поверхность", - сообщил Лисянский.

Он также сообщил, что произошёл мощный взрыв. В этот момент на территории шахты находилось 20 человек. Трое горняков вышли на поверхность.

Лисянский также отметил, что представители "ЛНР" не раскрывают подробности трагедии.

"То, что мне удалось выяснить: Взрыв произошёл из-за превышения концентрации и скопления газа-метана в горной выработке, где проводились работы по добыче угля. 14 горняков остаются заблокированными в горной выработке, связи с ними нет. Официально заявляют, что шахта попадает под 2-ю категорию метанообильности шахт (II - 5-10 м?/т;), но согласно геолого-экономической оценке г. Стаханов, метаноносность пластов составляет 10,0-20,0 м?/т, а верхняя граница метановой зоны проходит на глубине 160 м. Глубина разработки велась гораздо ниже 160 м", - добавил он.

Напомним, 25 апреля в мини-шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошел взрыв.


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