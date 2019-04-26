?Украина ожидает секторальных санкций против РоSSии за выдачу паспортов в ОРДЛО

Украина ожидает секторальных санкций против РоSSии за выдачу паспортов на оккупированных ею районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с литовским министром Линасом Линкявичусом в Киеве .

"Мы ожидали решения о выдаче паспортов на оккупированных территориях. РоSSия готовила эту перспективу уже длительное время. Мы прекрасно понимает, что это решение принято потому, что в Москве прекратили думать, что они установят здесь пророSSийскую реальность", - сказал глава МИД Украины.

Климкин предполагает, что Кремль продолжит системно пытаться вмешиваться во внутренние дела Украины и не только на оккупированных территориях.

"В будущем они будут пытаться использовать эту инфраструктуру для выдачи паспортов не только для оккупированных территорий. Все прекрасно понимают, как они выдавали абсолютно нелегально паспорта в Крыму. Поэтому сейчас мы работает над тем, чтобы построить международный ответ. Линас будет говорить об этом во время следующего заседания министров иностранных дел Европейского Союза", - добавил министр.

Климкин сказал, что необходимо не только политическое давление на РоSSию, но и дополнительные санкции.

"В случае реакции Европейского Союза на нападение на наших моряков речь шла о персональных санкциях. Здесь, я считаю, мы должны думать о секторальных и экономических санкциях. Мы начали это обсуждать", - добавил он.

Климкин призвал украинцев на оккупированных территориях не брать паспорта РФ ."Не ведитесь! Это фундаментальное нарушение и международного права, и украинского законодательства. РоSSия делает это сознательно, чтобы привязать наших граждан к своим манипуляциям. Не к РоSSии, а к манипуляциям и своей политической линии, которая заключается в том, чтобы дестабилизировать Украину", - заявил министр.