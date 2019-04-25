ЕС обвинил Москву в разжигании конфликта на востоке Украины из-за паспортизации ОРДЛО

Указ Путина является "очередной атакой на суверенитет Украины".

ЕС обвинил Москву в разжигании конфликта на востоке Украины из-за паспортизации ОРДЛО
Указ о паспортизации ОРДЛО является "очередной атакой на суверенитет Украины".
Фото: oadam.livejournal.com

Европейский Союз обвинил власти РоSSии в разжигании конфликта на востоке Украины из-за решения о выдаче роSSийских паспортов жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Отмечается, что указ президента РФ Владимира Путина является "очередной атакой на суверенитет Украины".

В заявлении говорится, что указ был опубликован через несколько дней после второго тура выборов президента Украины, что свидетельствует о намерении РФ и далее дестабилизировать Украину и обострять конфликт.

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"Предоставляя роSSийские паспорта жителям регионов, находящихся под контролем сепаратистов, Москва продолжает расширять свое влияние на Донбассе", - подчеркнула Косьянчич.

Она призвала все стороны конфликта выполнить обязательства по Минским соглашениям и подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, упрощающий получение роSSийского гражданства для украинцев, живущих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Действующий президент Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против РФ за паспортизацию ОРДЛО.


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