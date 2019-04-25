ЕС обвинил Москву в разжигании конфликта на востоке Украины из-за паспортизации ОРДЛО
Указ Путина является "очередной атакой на суверенитет Украины".
Европейский Союз обвинил власти РоSSии в разжигании конфликта на востоке Украины из-за решения о выдаче роSSийских паспортов жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
Отмечается, что указ президента РФ Владимира Путина является "очередной атакой на суверенитет Украины".
В заявлении говорится, что указ был опубликован через несколько дней после второго тура выборов президента Украины, что свидетельствует о намерении РФ и далее дестабилизировать Украину и обострять конфликт.
Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать роSSийское гражданство жителям ОРДЛО
"Предоставляя роSSийские паспорта жителям регионов, находящихся под контролем сепаратистов, Москва продолжает расширять свое влияние на Донбассе", - подчеркнула Косьянчич.
Она призвала все стороны конфликта выполнить обязательства по Минским соглашениям и подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, упрощающий получение роSSийского гражданства для украинцев, живущих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Действующий президент Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против РФ за паспортизацию ОРДЛО.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.04.2019 14:27