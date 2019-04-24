Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах
Варфоломей благословил продолжение реформ и будет поддерживать духовное процветание народа Украины.
Патриарх Варфоломей
Фото: aif.ua
Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
Он отметил, что Варфоломей благословил продолжение реформ и будет поддерживать духовное процветание народа Украины.
"Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского на выборах президента Украины. Матерь-Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание народа Украины", - написал Сибига.
H.A.Ecumenical Patriarch Bartholomew greeted V.Zelensky on election as President of Ukraine. Mother Church noted progress in Ukraine, blessed continuation of reforms, confirmed it would support well-being and spiritual prosperity of UA people pic.twitter.com/qXBUz2HGQk
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.