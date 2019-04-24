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Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах Варфоломей благословил продолжение реформ и будет поддерживать духовное процветание народа Украины. Патриарх Варфоломей Фото: aif.ua Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter . Он отметил, что Варфоломей благословил продолжение реформ и будет поддерживать духовное процветание народа Украины. "Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского на выборах президента Украины. Матерь-Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание народа Украины", - написал Сибига. H.A.Ecumenical Patriarch Bartholomew greeted V.Zelensky on election as President of Ukraine. Mother Church noted progress in Ukraine, blessed continuation of reforms, confirmed it would support well-being and spiritual prosperity of UA people pic.twitter.com/qXBUz2HGQk — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) 24 апреля 2019 г. Напомним, ранее Зеленского с победой на выборах президента также поздравил главный раввин Украины.

LB.ua

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