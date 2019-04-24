Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Генпрокурор отреагировал на желание экс-президента вернуться в Украину.

?Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками
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Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал заявление адвоката Виталия Сердюка о том, что его подзащитный Виктор Янукович хочет приехать в Украину после инаугурации нового президента.

Луценко в фейсбуке написал, что Януковича в Украине с нетерпением ждет тюрьма.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана. ...Ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - заявил Луценко.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РоSSии, совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия РоSSии в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество.


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