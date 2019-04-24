Нетаньяху собрался назвать в честь Трампа поселок на Голанах

Израильский премьер придумал, как отблагодарить президента США.

Нетаньяху собрался назвать в честь Трампа поселок на Голанах

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху хочет назвать в честь президента США Дональда Трампа один из населенных пунктов на Голанах.

Таким образом он намерен отблагодарить Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"Я нахожусь на прекрасных Голанских высотах. Все израильтяне были глубоко тронуты, когда президент Трамп принял историческое решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Поэтому после праздника Песаха я намерен подать правительству резолюцию о присвоении новой общине на Голанских высотах имени президента Дональда Трампа", - заявил Нетаньяху в обращении 23 апреля.

Это обещание Нетаньяху дал во время отдыха с семьей на Голанах. В поездке его сопровождают супруга и сыновья Яир и Авнер. 22 апреля члены семьи израильского премьера посетили древнюю синагогу в Кфар-Нахум, а затем заповедник Гамла на Голанских высотах, пишет newsru.co.il.

Therefore, after the Passover holiday, I intend to bring to the government a resolution calling for a new community on the Golan Heights named after President Donald J. Trump

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 23, 2019

Напомним, 25 марта Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Церемония прошла в Белом доме в присутствии Нетаньяху.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.

Украина не будет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Волкер передал Зеленскому поздравления от Трампа и поблагодарил ПорошенкоВолкер передал Зеленскому поздравления от Трампа и поблагодарил Порошенко
Президент Южной Кореи призвал Трампа провести третий саммит США-КНДРПрезидент Южной Кореи призвал Трампа провести третий саммит США-КНДР
Яценюк назвал переименование улицы в честь Маккейна правильным и важным деломЯценюк назвал переименование улицы в честь Маккейна правильным и важным делом
В курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНРВ курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНР
Конгресс США не смог преодолеть вето Трампа по режиму ЧП на границе с МексикойКонгресс США не смог преодолеть вето Трампа по режиму ЧП на границе с Мексикой
Прибывший в Крым французский политик награжден медалью в честь 5-летия аннексии полуостроваПрибывший в Крым французский политик награжден медалью в честь 5-летия аннексии полуострова
Майкл Коэн подал в суд против компании ТрампаМайкл Коэн подал в суд против компании Трампа
В Белом доме не считают встречу Трампа и Ким Чен Ына проваломВ Белом доме не считают встречу Трампа и Ким Чен Ына провалом
В Киеве прошел марш в честь защитников ДебальцевоВ Киеве прошел марш в честь защитников Дебальцево
Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагомКонгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом
Последние новости
Подгружаем последние новости