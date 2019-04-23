Гройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФ

"Они почему-то считают, что мы должны ходить перед ними на коленях".

?Гройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФ
Фото: ICTV

Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что правительство намерено найти выход из ситуации с прекращением поставок роSSийских нефтепродуктов.

"У нас рынок достаточно диверсифицированный, но понятно, что мы пока еще зависимы, там от Беларуси... Но мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями. Это непростое задание, но мы найдем решение", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV вечером 22 апреля.

Он считает, что в этом запрете в очередной проявилась имперская сущность РоSSии.

"У РоSSии одна задача - поставить нас на колени. И это не касается нашего отношения к РоSSии, это касается роSSийского отношения к нам. Они почему-то считают, что мы должны ходить перед ними на коленях и должны быть бедными, серыми и голодными, а они будут давать нам какие-то подачки. Это их имперский взгляд. Я не знаю, зачем они это делали. Зачем они сделали так, что два народы, которые в принципе всегда нормально взаимодействовали, стали злейшими врагами", - сказал Гройсман.

Напомним, что с 1 июня РоSSийская Федерация вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Топливо и ряд других товаров, например уголь, будут поставляться только на основании специальных разрешений.


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