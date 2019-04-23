Филатов: никаких повесток я не получал

Публикацию повесток на сайте ГПУ замглавы АП назвал "кашей из кулика в головах у сотрудников прокуратуры".

Заместитель главы Администрации Алексей Филатов опроверг вызов вызов в Генеральную прокуратуру для вручения повестки всвязи с расследованием преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

"Никаких повесток, о которых пишут в прессе, я не получал", - написал он в фейсбуке, назвав публикацию повесток на сайте ГПУ "кашей из кулика в головах у сотрудников прокуратуры".

"Человек с грустным лицом едет в Тель-Авив и Вену, а по возвращении 28 марта объявляет, что он кому-то что-то направил почтой и Гонтарева, Ложкин и Филатов являются подозреваемыми. Потом кто-то вспоминает, что подозрение (оказывается!) надо все-таки вручить. Мозговой штурм приводит к выводу о необходимости вызова всех троих "для вручения уведомления о подозрении". Думать – это полезно. Многие так прямо и говорят: "Думай(те)!". Но некоторые думают только одну мысль. Хотя, после глубокой мысли о необходимости вручения уведомления о подозрении, чтобы человек считался подозреваемым - неплохо подумать и дальше", - отметил он.

Участникам "прокурорской викторины" Филатов предложил ответить на вопросы: 1. В каких случаях лицо может быть вызвано повесткой? 2. Что говорит закон о способах вручения уведомления о подозрении?

"Наверняка сотрудники прокуратуры столкнулись с этими сложными вопросами в первый раз, поэтому им разрешается почитать УПК. И вообще - больше читать (кстати, Генеральный прокурор это тоже советует)", - добавил Филатов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура Украины вызывает на допрос и для вручения подозрений Валерию Гонтареву, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина и действующего глав АП Алексея Филатова.

Информация об этом появилась еще в конце марта, однако тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".