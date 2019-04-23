Судьи по делу Приватбанка попросили защитить их от Порошенко

Представители ОАСК оскорбились реакцией на решение в пользу Коломойского.

Судьи по делу Приватбанка попросили защитить их от Порошенко
Фото: Lb.ua

Коллегия судей Окружного админсуда Киева, которая вынесла решение в деле о национализации Приватбанка, пожаловалась на давление власти и заявили о необходимости ставить вопрос об импичменте президента Петра Порошенко.

Об этом говорится на сайте ОАСК.

Они просят Генпрокуратуру и Госбюро расследований начать уголовное производство в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы НБУ Якова Смолия.

"Руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Судьи усматривают в действиях президента, министра и главы НБУ признаки вмешательства в деятельность суда (ч.2 ст.376 УК), узурпации судебной власти (ч.1 ст.109 УК) и незаконного влияния на главу Высшей квалифкомиссии судей (ч.2 ст.344 УК).

Судьи считают, что исполнительная и законодательная власть "должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней". "Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намереваются подать апелляцию", - говорится в сообщении.

В своих заявлениях в Высший совет правосудия судьи просят принять меры для их защиты от действий руководства государства и поставить перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Вечером в тот же день Порошенко на заседании СНБО, поддержав соответствующее предложение Петренко, попросил руководство Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка. Также президент высказывается за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева.


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