Судьи по делу Приватбанка попросили защитить их от Порошенко
Представители ОАСК оскорбились реакцией на решение в пользу Коломойского.
Коллегия судей Окружного админсуда Киева, которая вынесла решение в деле о национализации Приватбанка, пожаловалась на давление власти и заявили о необходимости ставить вопрос об импичменте президента Петра Порошенко.
Об этом говорится на сайте ОАСК.
Они просят Генпрокуратуру и Госбюро расследований начать уголовное производство в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы НБУ Якова Смолия.
"Руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Судьи усматривают в действиях президента, министра и главы НБУ признаки вмешательства в деятельность суда (ч.2 ст.376 УК), узурпации судебной власти (ч.1 ст.109 УК) и незаконного влияния на главу Высшей квалифкомиссии судей (ч.2 ст.344 УК).
Судьи считают, что исполнительная и законодательная власть "должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней". "Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намереваются подать апелляцию", - говорится в сообщении.
В своих заявлениях в Высший совет правосудия судьи просят принять меры для их защиты от действий руководства государства и поставить перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.
Вечером в тот же день Порошенко на заседании СНБО, поддержав соответствующее предложение Петренко, попросил руководство Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка. Также президент высказывается за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева.
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Политика
23.04.2019 08:45