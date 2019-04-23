Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Олигарх подождет официальных результатов выборов.
Олигарх Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину.
"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал Коломойский LB.ua, эксклюзивно комментируя информацию о своём скором возвращении.
Ранее сегодня в социальной сети Фейсбук появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля. Авторы "мероприятия" заявили о прибытии Коломойского в 10 утра в "Борисполь", чтобы "отпраздновать конец эпохи бедности, жадности и нищенствования".
Информация о прилете Коломойского не подтвердилась.
Напомним, по данным обработки электронных протоколов ЦИК во втором туре выборов Президента Украины побеждает актер Владимир Зеленский, которого называют ставленником Коломойского.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.