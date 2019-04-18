У Зеленского отрицают сотрудничество с американскими лоббистами Signal Group
Контракт с компанией Signal Group опубликован на сайте Минюста США.
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляет, что не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита своего представителя в США.
Соответствующее заявление опубликовано в Фейсбуке.
В команде кандидата в президенты уверяют, что не имеют контакта с компанией Signal Group.
"Олег Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды Зеленского", - говорится в сообщении.
"Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов, заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем. Именно эта позиция отличает нас от представителей "старых" политических элит", - говорится в заявлении.
Информация о контракте Signal Group Consulting с командой Зеленского размещена на сайте Министерства юстиции США в соответствии с требованиями закона об иностранных агентах. Контракт заключен до 31 мая 2020 года. Со стороны Зеленского документ подписал его представитель Маркус Коэн. Зеленский в документе представлен в качестве лидера партии "Слуга народа" и кандидата в президенты Украины.
В числе задач Signal Group Consulting в контракте перечисляются: организация встреч с представителями госструктур, представление команды Зеленского американской общественности, а также отношения с медиа и аналитическими центрами.
Напомним, накануне стало известно, что Зеленский нанял американских лоббистов из Signal Group Consulting за $60 тысяч, чтобы улучшить свой имидж и имидж его политической партии в Вашингтоне. В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которогоназывают старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.
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18.04.2019 09:53