"Интерпол" прекратил розыск Клюева
Евросоюз снял с политика санкции еще в начале марта.
Международное агентство "Интерпол" прекратило розыск Андрея Клюева - бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича. Об этом сообщила его адвокат Марина Синицина.
Уточняется, что по состоянию на 15 марта 2019 года, в соответствии с письмом Генерального Секретариата "Интерпола" был прекращен розыск бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева.
Напомним, что 4 марта 2019 ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева. А в июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него.
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