Садовый предсказал бегство нардепов из "Самопомощи"

Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый анонсировал выход ряда депутатов из его парламентской фракции.

"В ближайшее время часть народных депутатов от «Самопомощи» покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", - написал он в фейсбуке.

Садовый заявил, что какими бы ни были мотивы этих депутатов, он благодарен им за работу.

"«Самопомощь» ждет непростая внутренняя перегруппировка. Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу открытых списков", - заявил политик.

Напомним, Садовый принимал участие в выборах президента Украины в 2019 году, но снял свою кандидатуру в пользу более рейтингового кандидата Анатолия Гриценко.

После этого он сказал, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова, и сообщил о намерении "Самопомощи" принять участие в выборах Верховной Рады.