В "Блоке Петра Порошенко" анонсировали дебаты и 14, и 19 апреля

Депутаты рассчитывают получить от кандидатов "ответы по сути".

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Фото: InfoResist

Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что Президент Украины ждет кандидата на пост главы государства, актера Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Соответствующее заявление Герасимов сделал сегодня на согласительном совете парламентских фракций.

"От имени нашей фракции скажу, что мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах между кандидатами на должность президента. Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути – подчеркиваю, по сути, и 14-го, и 19-го апреля. Как говорят – стадион, так стадион", - сказал Герасимов.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля. В штабе Порошенко анонсировали встречу с Зеленским в формате дебатов на пять дней раньше - 14 апреля.

Центризбирком назначил официальные теледебаты на UA:Перший на 19 апреля с модераторами Павлом Казариным и Мирославой Барчук.


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