В "Блоке Петра Порошенко" анонсировали дебаты и 14, и 19 апреля

Депутаты рассчитывают получить от кандидатов "ответы по сути".

Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что Президент Украины ждет кандидата на пост главы государства, актера Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Соответствующее заявление Герасимов сделал сегодня на согласительном совете парламентских фракций.

"От имени нашей фракции скажу, что мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах между кандидатами на должность президента. Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути – подчеркиваю, по сути, и 14-го, и 19-го апреля. Как говорят – стадион, так стадион", - сказал Герасимов.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля. В штабе Порошенко анонсировали встречу с Зеленским в формате дебатов на пять дней раньше - 14 апреля.

Центризбирком назначил официальные теледебаты на UA:Перший на 19 апреля с модераторами Павлом Казариным и Мирославой Барчук.