Полицейские вынесли из Майдана активиста, раздававшего листовки о "последствиях президентства Зеленского"

Его доставили в райотдел и составили админпротокол о нарушении предвыборной агитации.

На Майдане Независимости в Киеве 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко, который раздавал листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Фото: Андрій Смолійfacebook

"Полицейские получили сообщение о том, что неизвестный на Майдане Независимости проводит незаконную агитацию. Правонарушителя предупредили, что такие действия являются противоправными, а затем пригласили проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов. Впрочем мужчина отказался и совершил неповиновение правоохранителям", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Активиста доставили в Шевченковское управления полиции, где составили админпротоколы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции также напомнили, что предвыборная агитация запрещается до объявления ЦИК результатов голосования в первом туре выборов Президента Украины.

Тем временем общественное движение “Видсич” сообщило, что их активист хотел установить палатку и раздавать листовки "с информацией о том, кем на самом деле является Владимир Зеленский и какими последствиями может обернуться его президентство для Украины".

"Никаких призывов голосовать "за" или "против" листовка не содержит - следовательно, не нарушает избирательного законодательства", - говорится в сообщении движения на странице в facebook.

По словам Овчаренко, в отделении полиции ему сообщили, что "пригласили на беседу", а не задерживали.

"Больше часа в отделении, но до сих пор ни записи в журнале, ни протокола о задержании. Шьют злостное неповиновение полиции. Хотя конечно никакого неповиновения не было. И задержания не было. Ведь меня просто "пригласили на беседу" ... Старые времена возвращаются ", - написал Овчаренко в facebook.