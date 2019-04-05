Зеленский сдал анализы в частной лаборатории

"Все крови из меня выкачали".

Фото: Макс Требухов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский утром 5 апреля сдал анализы в частной лаборатории на Соломенской улице в Киеве.

Как сообщил корреспондент LB.ua, он сдал кровь и после короткой беседы с прессой покинул территорию. "Сдал кровь, все крови из меня выкачали. Через три дня мы получим результаты на электронную почту, всем покажем", - сказал он.

Он пояснил, что пришел сюда потому, что на "Олимпийском" нет своей лаборатории. "Мы говорим не про тех, кто берет кровь, мы говорим про лабораторию. [Важно] не просто взять кровь - а тут есть лаборатория", - сказал Зеленский.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Напомним, президент Петр Порошенко предлагал Зеленскому вместе сдать анализы в медпункте "Олимпийского", где Зеленский хочет проводить дебаты. Однако Зеленский выбрал лабораторию Eurolab, которая принадлежит его стороннику Андрею Пальчевскому.

Условие сдать анализы на кровь и наркотики было предложено самим Зеленским.


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