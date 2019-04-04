Мангер отказался проходить экспертизу на полиграфе

Отказаться от проверки посоветовали адвокаты подозреваемого.

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, вызвали для прохождения экспертизы на полиграфе, однако тестирование не произошло по решению адвокатов и подзащитного.

Об этом сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, пишет УНН.

"Тестирования не было по рекомендации адвокатов. Адвокаты вместе со своим подзащитным решили не проходить тестирование", - сказал в институте.

В то же время адвокат Мангера - Александр Шадрин заявил, что тестирование не состоялось из-за процедурных препятствий.

"Насколько я знаю, не явился следователь, экспертиза не состоялась. Поскольку не появился следователь, то возникли процедурные нюансы, так как не допускали адвокатов. Наверное, возникли какие-то процедурные препятствия", - отметил Шадрин.

В пресс-службе КНИИСЭ сообщили, что следователь сегодня был на рабочем месте.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Чиновник сейчас отстранен от должности и обязан носить электронный браслет, брать его под стражу суд отказался.