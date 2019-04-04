Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника

"Есть много возможностей сдать анализы, нежели сдавать их на территории стадиона".

Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты Владимир Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника Андрея Пальчевского.

Об этом на брифинге сказал советник Зеленского Дмитрий Розумков.

"У нас есть много возможностей сдать анализы, нежели сдавать их на территории Олимпийского стадиона. Я думаю, что глядя на то, что там сегодня происходит, есть колоссальное количество службы безопасности, оцепления... Это странно", - сказал он на брифинге журналистам.

Взамен штаб Зеленского предложил сдавать анализы в лаборатории Eurolab на Соломенской улице.

"Завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех. Это независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не будет вопросов", - сказал Розумков. В то же время он добавил, что команда его кандидата может рассматривать другие лаборатории.

Eurolab принадлежит миллионеру Пальчевскому, который открыто поддерживает Зеленского на выборах. Но Розумков считает, что лаборатория сторонника Зеленского все равно будет меньше ангажирована, чем "Министерство охраны здоровья, которое достаточно неплохо поддерживает действующего гаранта Конституции".

Напомним, что Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского", где Зеленский хочет проводить дебаты.

Условие сдать анализы на кровь и наркотики было предложено самим Зеленским.


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